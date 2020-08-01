"Легион" крупно проиграл "Пайде". Как сыграет нарвский Транс"?

Накануне этого поединка занимающий предпоследнее место в турнирной таблице "Легион" заявил трех ветеранов, которым в общей сложности исполнилось уже 98 лет.

"Пайде" дал мастер-класс

Ряды дебютанта "Премиум-лиги" пополнили 29-летний нападающий Альберт Проза (он уже сыграл за столичный клуб в Кубке Эстонии), 31-летний форвард Никита Андреев (в прошлом году выступал за "Левадию", а зимой перебрался в четвертую лигу чемпионата Испании) и 38-летний Александр Дмитриев, который в начале сезона был главным тренером таллиннского "Калева".

Андреев и Дмитриев вышли в стартовом составе хозяев поля. Не успели болельщики "Легиона" поудобнее расположиться на кадриоргской трибуне, как их ждало первое разочарование. После подачи углового не имевший более полутора лет игровой практики Дмитриев потерял мяч вблизи штрафной соперника. Последовала быстрая контратака гостей и лучший бомбардир пайдесцев Эдриса Лубега после передачи Сергея Мошникова открыл счет. Случилось это на 2-й минуте матча.

В дальнейшем подопечные Вячеслава Заховайко еще дважды продемонстрировали свое умение играть на контратаках. В середине первого тайма отличился Кристофер Пихт а перед самым перерывом успеха снова добился Лубега - судьба матча была предопределена.

Накануне сезона президент и главный тренер "Легиона" Денис Белов озвучил задачу попасть в четверку лучших команд страны, но сейчас столичный клуб вынужден бороться за выживание в "Премиум-лиге".

Чемпионат Эстонии (15-й тур)

31 июля (пятница)

Калев (Таллинн) - Флора (Таллинн) 0:3

Калью (Нымме) - Таммека (Тарту) 1:1

1 августа (суббота)

Легион (Таллинн) - Пайде 0:3

19:00 Транс (Нарва) - Курессааре

2 августа (воскресенье)

19:00 Левадия (Таллинн) - Тулевик (Вильянди)