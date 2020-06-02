"Легион" или "Калев". Кто станет четвертым колесом в телеге столичного футбола?

После четырех туров в "Премиум-лиге" единолично лидирует "Левадия", выигравшая все четыре матча - 12 очков. На втором месте "Флора" (10). Замыкает трио лидеров "Калью" (9).

Чемпионат Эстонии (5-й тур)

2 июня (вторник)

19:00 Калев (Таллинн) - Легион (Таллинн)

19:30 Таммека (Тарту) - Курессааре

3 июня (среда)

19:00 Калью - Левадия

19:00 Транс (Нарва) - Тулевик (Вильянди)

19:30 Пайде - Флора