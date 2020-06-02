02.06.2020, 11:31

"Легион" или "Калев". Кто станет четвертым колесом в телеге столичного футбола?


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Jalgpall Tallinna JK Legion vs FCI Levadia
JalgpallFoto: Jaanus Lensment

Программу очередного тура чемпионата Эстонии по футболу продолжат поединки в Таллинне и Тарту.

После четырех туров в "Премиум-лиге" единолично лидирует "Левадия", выигравшая все четыре матча - 12 очков. На втором месте "Флора" (10). Замыкает трио лидеров "Калью" (9).

Чемпионат Эстонии (5-й тур)
2 июня (вторник)
19:00 Калев (Таллинн) - Легион (Таллинн)
19:30 Таммека (Тарту) - Курессааре

3 июня (среда)
19:00 Калью - Левадия
19:00 Транс (Нарва) - Тулевик (Вильянди)
19:30 Пайде - Флора

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