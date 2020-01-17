17.01.2020, 15:35

"Легион" и "Флора" откроют чемпионат Эстонии по футболу


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Maardu linnameeskond - FC Flora
Foto: Madis Veltman

Новый сезон в "Премиум-лиге" откроет 6 марта поединок действующего чемпиона Эстонии по футболу "Флоры" с дебютантом первенства "Легионом".

В чемпионате Эстонии будет сыграно 36 туров. Заключительный пройдет 7 ноября.

В конце мая - начале июня на футбольных аренах шести клубов "Премиум-лиги" пройдет финальный турнир чемпионата Европы (U-17).

В период проведения финального турнира Евро-2020 в календаре чемпионата Эстонии предусмотрен перерыв.

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