17.01.2020, 15:35
"Легион" и "Флора" откроют чемпионат Эстонии по футболу
Новый сезон в "Премиум-лиге" откроет 6 марта поединок действующего чемпиона Эстонии по футболу "Флоры" с дебютантом первенства "Легионом".
Новый сезон в "Премиум-лиге" откроет 6 марта поединок действующего чемпиона Эстонии по футболу "Флоры" с дебютантом первенства "Легионом".
В чемпионате Эстонии будет сыграно 36 туров. Заключительный пройдет 7 ноября.
В конце мая - начале июня на футбольных аренах шести клубов "Премиум-лиги" пройдет финальный турнир чемпионата Европы (U-17).
В период проведения финального турнира Евро-2020 в календаре чемпионата Эстонии предусмотрен перерыв.
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