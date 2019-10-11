Легендарный футболист сборной Эстонии разводится с женой

Андрес и Мерле были знакомы около десяти лет, прежде чем они поженились в 2011 году в Италии. Во время этого брака родился сын Маркус.

О предполагаемом разводе пары Kroonika намекала еще весной, когда Опер был замечен на одном из концертов с новой спутницей.

41-летний Опер раньше имел отношения с создателем портала Buduaar Марге Раху, которая подарила ему дочь. Пути этой пары разошлись в 2007 году.