Легендарный футболист сборной Эстонии разводится с женой

Лучший бомбардир в истории сборной Эстонии по футболу Андрес Опер, по данным журнала Kroonika, разводится с женой Мерле.
Андрес и Мерле были знакомы около десяти лет, прежде чем они поженились в 2011 году в Италии. Во время этого брака родился сын Маркус.
О предполагаемом разводе пары Kroonika намекала еще весной, когда Опер был замечен на одном из концертов с новой спутницей.
41-летний Опер раньше имел отношения с создателем портала Buduaar Марге Раху, которая подарила ему дочь. Пути этой пары разошлись в 2007 году.
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