11.10.2019, 21:30

Легендарный футболист сборной Эстонии разводится с женой

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Kroonika
Kroonika
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ANDRES OPER, MERLE JONSON
ANDRES OPER, MERLE JONSONFoto: Mati Hiis, õhtuleht

Лучший бомбардир в истории сборной Эстонии по футболу Андрес Опер, по данным журнала Kroonika, разводится с женой Мерле.

Андрес и Мерле были знакомы около десяти лет, прежде чем они поженились в 2011 году в Италии. Во время этого брака родился сын Маркус.

О предполагаемом разводе пары Kroonika намекала еще весной, когда Опер был замечен на одном из концертов с новой спутницей.

41-летний Опер раньше имел отношения с создателем портала Buduaar Марге Раху, которая подарила ему дочь. Пути этой пары разошлись в 2007 году.

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Obligatory touristy ones 😂❤️NY #newyork

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