Легендарный финн Литманен и его эстонская жена переболели коронавирусом

Лучший футболист в истории Финляндии Яри Литманен сообщил, что почти месяц назад заразился вместе с эстонской супругой коронавирусом.
Жена знаменитого футболиста Ли Юргенсон заболела чуть раньше, но вскоре типичные симптомы COVID-19 начали проявляться и у Литманена.
"Температура, боль в мышцах, трудности с дыханием - я никогда не был в таком тяжелом физическом состоянии, - признал 49-летний Литманен в интервью Unibet. - К счастью, проблемы с дыханием были не так ужасны, чтобы обращаться в больницу".
"Эти четыре недели были очень трудные, но теперь мы восстановились и я могу спокойно кататься на велосипеде", - добавил проживающий в Эстонии футболист.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Коронавирус: китайские ученые сообщили плохую новость для мужчин
Как избавиться от моли: 2 неожиданно простых способа
Главврач Коммунарки обнаружил неожиданную особенность COVID-19
Итальянские врачи развенчали самый популярный миф о коронавирусе