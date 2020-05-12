12.05.2020, 20:05

Легендарный финн Литманен и его эстонская жена переболели коронавирусом

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Kalev Cramo vs Riia Vef
Jari Litmanen koos perega.Foto: Andres Putting

Лучший футболист в истории Финляндии Яри Литманен сообщил, что почти месяц назад заразился вместе с эстонской супругой коронавирусом.

Жена знаменитого футболиста Ли Юргенсон заболела чуть раньше, но вскоре типичные симптомы COVID-19 начали проявляться и у Литманена.

"Температура, боль в мышцах, трудности с дыханием - я никогда не был в таком тяжелом физическом состоянии, - признал 49-летний Литманен в интервью Unibet. - К счастью, проблемы с дыханием были не так ужасны, чтобы обращаться в больницу".

"Эти четыре недели были очень трудные, но теперь мы восстановились и я могу спокойно кататься на велосипеде", - добавил проживающий в Эстонии футболист.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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