Легендарного Фергюсона обвинили в сдаче матча ЛЧ с ”Юве” и получении "откатов"
Агент Джузеппе Пальяра заявил, что давал взятку бывшему тренеру ”Манчестер Юнайтед” Алексу Фергюсону в обмен на сдачу матча Лиги чемпионов с ”Ювентусом”, пишет sports.ru.
Агент Джузеппе Пальяра заявил, что давал взятку бывшему тренеру ”Манчестер Юнайтед” Алексу Фергюсону в обмен на сдачу матча Лиги чемпионов с ”Ювентусом”, пишет sports.ru.
Пальяра, являющийся является фигурантом дела о коррупции в футболе, на одной из встреч с журналисткой под прикрытием заявил, что Фергюсон был с ним в сговоре с целью обеспечить нужный результат матча Лиги чемпионов с ”Юве”. За это Пальяра подарил шотландскому специалисту часы ”Ролекс” стоимостью 30 тысяч евро.
Также агент обвинил Фергюсона в том, что тот получал деньги за трансферы футболистов и работал только с теми агентами, которые делились с ним.
77-летний шотландский специалист был тренером ”МЮ” с 1986 по 2013 годы.
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