Легендарного Фергюсона обвинили в сдаче матча ЛЧ с ”Юве” и получении "откатов"

Пальяра, являющийся является фигурантом дела о коррупции в футболе, на одной из встреч с журналисткой под прикрытием заявил, что Фергюсон был с ним в сговоре с целью обеспечить нужный результат матча Лиги чемпионов с ”Юве”. За это Пальяра подарил шотландскому специалисту часы ”Ролекс” стоимостью 30 тысяч евро.

Также агент обвинил Фергюсона в том, что тот получал деньги за трансферы футболистов и работал только с теми агентами, которые делились с ним.

77-летний шотландский специалист был тренером ”МЮ” с 1986 по 2013 годы.