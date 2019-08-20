Легенда "Челси" хочет стать президентом федерации футбола Кот-д’Ивуара

Бывший форвард ”Челси” и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба намерен баллотироваться в президенты ивуарийской футбольной Федерации. Легендарный футболист подготовил необходимые документы для выдвижения на выборы, одним из его соперников станет еще один экс-игрок национальной команды Бонавентюр Калу. Выборы в местную федерацию пройдут в декабре 2019 года.

В 2012 году ивуариец в составе ”Челси” стал победителем Лиги чемпионов.

Дидье четырежды побеждал в чемпионате Англии и столько же — в Кубке Англии.