20.08.2019, 11:40

Легенда "Челси" хочет стать президентом федерации футбола Кот-д’Ивуара

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rus.delfi.ee
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Дидье Дрогба. Архив
Дидье Дрогба. АрхивФото: chelseafc.com

В соперниках – бывший партнер по сборной.

Бывший форвард ”Челси” и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба намерен баллотироваться в президенты ивуарийской футбольной Федерации. Легендарный футболист подготовил необходимые документы для выдвижения на выборы, одним из его соперников станет еще один экс-игрок национальной команды Бонавентюр Калу. Выборы в местную федерацию пройдут в декабре 2019 года.

В 2012 году ивуариец в составе ”Челси” стал победителем Лиги чемпионов.
Дидье четырежды побеждал в чемпионате Англии и столько же — в Кубке Англии.

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