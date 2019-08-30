Легенда "Барселоны" потерял дочь. Ей было всего 9 лет
Известный в прошлом футболист "Реала" и "Барселоны" Луис Энрике, возглавлявший до недавнего времени сборную Испанию, сообщил о смерти 9-летней дочери. У нее был диагностирован рак костей.
Известный в прошлом футболист "Реала" и "Барселоны" Луис Энрике, возглавлявший до недавнего времени сборную Испанию, сообщил о смерти 9-летней дочери. У нее был диагностирован рак костей.
"Наша дочь Ксана скончалась в возрасте 9 лет после 5 месяцев интенсивной борьбы с остеосаркомой", - такое сообщение оставил Энрике в своем "Твиттере".
За несколько часов, прошедших после сообщения о смерти дочери, Энрике поддержали свыше 200 000 человек.
В годы футбольной карьеры Энрике выступал за мадридский "Реал" и "Барселону", в которых он становился чемпионом страны и обладателем Кубка Испании. В "Барсе" ему даже доверили капитанскую повязку.
В качестве тренера Энрике дважды выигрывал с каталонским клубом чемпионат Испании, а в 2015 году привел "Барселону" к победе в Лиге чемпионов.
После неудачного выступления сборной Испании на прошлогоднем чемпионате мира в России Энрике возглавил национальную сборную. Контракт с ним был подписан до середины 2020 года. Однако два с половиной месяца назад (в самый разгар отборочного цикла чемпионата Европы) 49-летний специалист неожиданно покинул команду, сославшись на семейные обстоятельства. Многие тогда не понимали причину июньской отставки, но теперь она ясна.
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