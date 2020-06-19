Курочкин вместо Озджана. Очередная смена тренера в нарвском "Трансе"
Неудачно стартовавший в чемпионате Эстонии по футболу нарвский "Транс" объявил о расставании с турецким специалистом Дженком Озджаном.
Неудачно стартовавший в чемпионате Эстонии по футболу нарвский "Транс" объявил о расставании с турецким специалистом Дженком Озджаном.
"Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Озджаном команду покидает и его помощник Ильгар Набиев", - сообщает официальный сайт "Транса".
Пострадал за результат и за правду
Нарвитяне являются единственной командой, не одержавшей в чемпионате Эстонии ни одной победы.
После поражения в минувшее воскресенье от вильяндиского "Тулевика" Озджан дал очень эмоциональное интервью ЭТВ, в котором раскритиковал эстонских судей.
"Очень тяжело играть, когда против тебя 15 игроков, а иногда и 16", - сказал Озджан. За эти слова ЭФС дисквалифицировал турецкого специалиста на два матча.
Поводом для такого эмоционального спича стала грубейшая ошибка тартуского судьи Сийма Ринкена, который придумал пенальти в ворота "Транса".
Впереди полуфинал Кубка Эстонии
К предстоящему субботнему полуфиналу с таллиннским "Калевом" нарвитян будет готовить Олег Курочкин. Чтобы пробиться в Лигу Европы, "Транс" должен, как и год назад, выиграть почетный трофей.
Во второй полуфинальной паре Кубка Эстонии "Флора" сыграет в гостях с представителем первой лиги "Эльва".
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