Курочкин сменил Озджана. Очередная смена тренера в нарвском "Трансе"

"Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Озджаном команду покидает и его помощник Ильгар Набиев", - сообщает официальный сайт "Транса".

Пострадал за результат и за правду

Нарвитяне являются единственной командой, не одержавшей в чемпионате Эстонии ни одной победы.

После поражения в минувшее воскресенье от вильяндиского "Тулевика" Озджан дал очень эмоциональное интервью ЭТВ, в котором раскритиковал эстонских судей.

"Очень тяжело играть, когда против тебя 15 игроков, а иногда и 16", - сказал Озджан. За эти слова ЭФС дисквалифицировал турецкого специалиста на два матча.

Поводом для такого эмоционального спича стала грубейшая ошибка тартуского судьи Сийма Ринкена, который придумал пенальти в ворота "Транса".

Впереди полуфинал Кубка Эстонии

К предстоящему субботнему полуфиналу с таллиннским "Калевом" нарвитян будет готовить Олег Курочкин. Чтобы пробиться в Лигу Европы, "Транс" должен, как и год назад, выиграть почетный трофей.

Во второй полуфинальной паре Кубка Эстонии "Флора" сыграет в гостях с представителем первой лиги "Эльва".