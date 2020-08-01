КУРЬЕЗ: В Кубке Эстонии судья забыл назначить дополнительное время

После окончания основного времени матча (счет к тому времени был 1:1) судейская бригада забыла назначить дополнительное время (2 тайма по 15 минут), предложив игрокам сразу пробить пенальти.

ЭФС признал судейскую ошибку и отменил результат послематчевой серии пенальти на "Ваймаствера-Арене".

Доигрывать кубковый поединок команды будут 12 августа. Он начнется с дополнительного времени. Если победитель не будет определен, то команды будут пробивать серию пенальти.

Все транспортные расходы команд и затраты стадиона на проведение доигровки возьмет на себя Футбольный союз.