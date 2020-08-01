КУРЬЕЗ: В Кубке Эстонии судья забыл назначить дополнительное время
Курьезный случай произошел в поединке 1/32 финала Кубка Эстонии по футболу между йыгеваским "Ноорусом" и таллиннским клубом "Нежный волк".
Курьезный случай произошел в поединке 1/32 финала Кубка Эстонии по футболу между йыгеваским "Ноорусом" и таллиннским клубом "Нежный волк".
После окончания основного времени матча (счет к тому времени был 1:1) судейская бригада забыла назначить дополнительное время (2 тайма по 15 минут), предложив игрокам сразу пробить пенальти.
ЭФС признал судейскую ошибку и отменил результат послематчевой серии пенальти на "Ваймаствера-Арене".
Доигрывать кубковый поединок команды будут 12 августа. Он начнется с дополнительного времени. Если победитель не будет определен, то команды будут пробивать серию пенальти.
Все транспортные расходы команд и затраты стадиона на проведение доигровки возьмет на себя Футбольный союз.
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