01.08.2020, 14:40

КУРЬЕЗ: В Кубке Эстонии судья забыл назначить дополнительное время


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Jalgpall Sillamäe Kalev vs Narva Trans
Jalgpall Foto: Sergei Stepanov, NPA

Курьезный случай произошел в поединке 1/32 финала Кубка Эстонии по футболу между йыгеваским "Ноорусом" и таллиннским клубом "Нежный волк".

После окончания основного времени матча (счет к тому времени был 1:1) судейская бригада забыла назначить дополнительное время (2 тайма по 15 минут), предложив игрокам сразу пробить пенальти.

ЭФС признал судейскую ошибку и отменил результат послематчевой серии пенальти на "Ваймаствера-Арене".

Доигрывать кубковый поединок команды будут 12 августа. Он начнется с дополнительного времени. Если победитель не будет определен, то команды будут пробивать серию пенальти.

Все транспортные расходы команд и затраты стадиона на проведение доигровки возьмет на себя Футбольный союз.

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