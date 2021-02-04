КУРЬЕЗ: "Аякс" не заявил самого дорогого игрока клуба на Лигу Европу

"Аякс" совместно с УЕФА и национальной федерацией пытается понять, на какой стадии заявки игрока произошла ошибка.

В 1/16 финала Лиги Европы "Аякс" дважды сыграет во второй половине февраля с французским "Лиллем".

Трансфер Аллера в "Аякс" стал одним из самых дорогих в зимнее трансферное окно в Европе, но это вдвое меньше, чем "Вест Хэм" заплатил за нападающего летом 2019 года германскому "Айнтрахту".

Самый дорогой трансфер зимнего трансферного окна совершил "Вест Хэм". За нападающего "Брентфорда" Саила Бенрахма было уплачено 23 млн евро.