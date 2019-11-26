Куда пропал украинский тренер "Нарвы Юнайтед"?

Интересно, что нарвитянами на старте сезона руководил украинский специалист Михаил Романов, но в Виймси он отсутствовал.

У лидеров эстонского футзала сменились тренеры

Как пояснил менеджер нарвитян Александр Дмитриев, экс-игрок сборной Украины оказывает тренерские услуги клубу по мере возможностей, поскольку основным местом его работы является Академия мини-футбола в Санкт-Петербурге.

"По вторникам Михаил приезжает в Нарву. Он проводит разбор игр и тренировку, - сказал Дмитриев. - Если позволяет график работы в Санкт-Петербурге, то он приезжает и на матчи чемпионата Эстонии".

Изменения на тренерском мостике произошли и у других лидеров эстонского футзала. Чемпион Эстонии "СМС Раха" готовился к сезону под руководством Антона Сметанина, но теперь у команды играющий тренер украинец Александр Сорокин.

"Космосом" в нынешнем сезоне руководит российский специалист Сергей Светлов.

Чемпион не знает поражений

Действующий чемпион "СМС Раха" продолжает лидировать в чемпионате Эстонии, выиграв все пять проведенных матчей - 15 очков. На втором месте "Космос" (12). Третье место делят "Нарва Юнайтед" (9) и тартуский "Равенс" (9).

Список лучших снайперов чемпионата Эстонии возглавляет Эрвин Стюф ("СМС Раха") - 8 мячей.

Следующий тур пройдет 30 ноября. Наибольший интерес вызывает поединок "Космоса" с нарвитянами.

Как дела в Балтийской лиге?

В нынешнем сезоне впервые проводится Балтийская футзальная лига, в которой участвуют 8 клубов из пяти стран. Эстонию в этом турнире представляют "Нарва Юнайтед" и "Космос".