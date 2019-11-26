Куда пропал украинский тренер "Нарвы Юнайтед"?
В заключительном матче пятого тура чемпионата Эстонии по футзалу "СМС Раха" разгромил "Нарву Юнайтед" - 8:1 (3:0). По два мяча в этом матче забили Артур Макаров, Алексей Федько и Артур Быстров.
В заключительном матче пятого тура чемпионата Эстонии по футзалу "СМС Раха" разгромил "Нарву Юнайтед" - 8:1 (3:0). По два мяча в этом матче забили Артур Макаров, Алексей Федько и Артур Быстров.
Интересно, что нарвитянами на старте сезона руководил украинский специалист Михаил Романов, но в Виймси он отсутствовал.
У лидеров эстонского футзала сменились тренеры
Как пояснил менеджер нарвитян Александр Дмитриев, экс-игрок сборной Украины оказывает тренерские услуги клубу по мере возможностей, поскольку основным местом его работы является Академия мини-футбола в Санкт-Петербурге.
"По вторникам Михаил приезжает в Нарву. Он проводит разбор игр и тренировку, - сказал Дмитриев. - Если позволяет график работы в Санкт-Петербурге, то он приезжает и на матчи чемпионата Эстонии".
Изменения на тренерском мостике произошли и у других лидеров эстонского футзала. Чемпион Эстонии "СМС Раха" готовился к сезону под руководством Антона Сметанина, но теперь у команды играющий тренер украинец Александр Сорокин.
"Космосом" в нынешнем сезоне руководит российский специалист Сергей Светлов.
Чемпион не знает поражений
Действующий чемпион "СМС Раха" продолжает лидировать в чемпионате Эстонии, выиграв все пять проведенных матчей - 15 очков. На втором месте "Космос" (12). Третье место делят "Нарва Юнайтед" (9) и тартуский "Равенс" (9).
Список лучших снайперов чемпионата Эстонии возглавляет Эрвин Стюф ("СМС Раха") - 8 мячей.
Следующий тур пройдет 30 ноября. Наибольший интерес вызывает поединок "Космоса" с нарвитянами.
Как дела в Балтийской лиге?
В нынешнем сезоне впервые проводится Балтийская футзальная лига, в которой участвуют 8 клубов из пяти стран. Эстонию в этом турнире представляют "Нарва Юнайтед" и "Космос".
Нарвитяне выиграли в гостях стартовый поединок у латвийского "Резекне" - 4:2, но проиграли на выезде петербургскому "Ажио", за который играл бывший капитан "Зенита" Анатолий Тимощук - 3:10.
"Космос" на старте турнира уступил дома питерцам со счетом 1:3. Во втором туре серебряный призер чемпионата Эстонии 27 ноября принимает в спортхолле "Калев" белорусскую "Столицу".
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