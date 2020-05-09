09.05.2020, 17:30
Кубок Балтии по киберфутболу транслирует Delfi TV
Пандемия коронавируса накрыла национальные футбольные чемпионаты вытеснила, зато никуда не пропал киберфутбол. Первый розыгрыш Кубка Балтии будет транслировать Delfi TV.
Пандемия коронавируса накрыла национальные футбольные чемпионаты вытеснила, зато никуда не пропал киберфутбол. Первый розыгрыш Кубка Балтии будет транслировать Delfi TV.
9-10 мая пройдут квалификационные турниры, в которых примут участие 10 эстонских футболистов, 10 латвийских и 11 литовских игроков. Начало трансляции в 17:45.
По 4 лучших игрока от каждой страны пробьются 12-13 мая в финальный турнир Кубка Балтии по киберфутболу.
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