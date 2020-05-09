09.05.2020, 17:30

Кубок Балтии по киберфутболу транслирует Delfi TV


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Balticecup
Balticecup

Пандемия коронавируса накрыла национальные футбольные чемпионаты вытеснила, зато никуда не пропал киберфутбол. Первый розыгрыш Кубка Балтии будет транслировать Delfi TV.

9-10 мая пройдут квалификационные турниры, в которых примут участие 10 эстонских футболистов, 10 латвийских и 11 литовских игроков. Начало трансляции в 17:45.

По 4 лучших игрока от каждой страны пробьются 12-13 мая в финальный турнир Кубка Балтии по киберфутболу.

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