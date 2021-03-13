Кто такой угодивший в секс-скандал Фредо Гетулио Аурелио?

Сексуальные отношения футболистки и тренера продолжались 7 лет. ЭФС сообщил, что экс-игрок сборной Эстонии - не единственная девушка, оказавшаяся в подобной ситуации. Бывшая футболистка "Калью" рассказала как Аурелио стянул с нее штаны и делал массаж. Впрочем, есть и другое мнение: женская футбольная команда "Калью" потребовала прекратить клеветническую кампанию против бразильского специалиста.

До медалей не дотянул

Аурелио прибыл в Эстонию в 2007 году и возглавил "Калью", выступавший в то время в первой лиге чемпионата страны. По итогам сезона ныммесцы заняли 6-е место, но поднялись в элитный дивизион эстонского футбола - четыре опередившие их команды были представлены дублирующими составами клубов высшей лиги, которые не могли выступать в Лиге мастеров.

Амбиции у ныммесцев были большие, но до пьедестала почета под руководством Аурелио они так и не добрались. В мае 2010 года бразильца перевели на роль ассистента главного тренера. Сначала он работал в помощниках у Карела Воолайда, затем помогал Игорю Принсу.

Позже бразильский спец работал на различных должностях в клубе, но иногда выводил на поле и главную команду. Последний раз это случилось осенью прошлого года, когда "Калью" накрыла коронавирусная волна.

Таиланд, Финляндия, Эстония

Бразильский спец пользуется полной поддержкой президента "Калью" Куна Техва. Ни один тренер так долго в ныммеском клубе не задерживался. Насколько можно понять, через Аурелио приходили в клуб бразильские футболисты. Самое яркое приобретение - Лилиу, который в 2018 году стал лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии.

До появления в "Калью" Аурелио работал несколько лет в Таиланде, а затем перебрался в Финляндию, где трудился в клубах второго эшелона. Открытые источники отмечают, что у бразильца есть финский паспорт. Семья тренера живет в Финляндии - у него двое сыновей и дочка-видеоблогер, сообщают те же источники.

В 2003 году в Финляндии проходил юношеский чемпионат мира (U-17). Аурелио входил в тренерский штаб сборной Бразилии, которая выиграла золотые медали.