Круглов покинул "Левадию" - легенде клуба не предложили контракт

В пресс-сообщении клуба о расставании с опытным защитником спортивный директор Сергей Парейко назвал Круглова легендой "Левадии", "Премиум-лиги" и сборной Эстонии. Парейко выразил надежду увидеть Круглова в "Левадии" в новой роли.

Круглов - четыре раза становился чемпионом Эстонии и столько же раз выигрывал Кубок Эстонии. Имеет опыт выступления в российских клубах Локомотив", "Торпедо", "Ростов". За сборную Эстонии уроженец Тапа провел 115 матчей.

Вместо Круглова за левую бровку будет теперь в Левадии" отвечать 27-летний сербский защитник Милиян Илич, с которым недавно был подписан двухлетний контракт.

Ряды "Левадии" в центре обороны укрепил грузинский легионер Антон Толордова (рост 192 см). С ним также заключено двухлетнее соглашение