Круглов нашел вариант продолжения футбольной карьеры

Ранее Круглов выступал в различных клубах Эстонии, России и Азербайджана. За сборную Эстонии Круглов сыграл 115 матчей.

В минувшем сезоне Круглов провел в составе "Левадии" 22 матча, в которых забил 3 мяча и сделал 7 результативных передач. Опытный защитник надеялся продлить контракт с бело-зелеными. В начале января он тренировался с "Левадией", но не дождался предложения и покинул клуб.

В прошлом сезоне "Маарду" финишировал вторым в первой лиге чемпионата Эстонии, лишь на очко отстав от пярнуского "Вапруса". В переходных матчах маардусцы уступили "Курессааре".