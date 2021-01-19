Круглов нашел вариант продолжения футбольной карьеры
36-летний защитник Дмитрий Круглов продолжит карьеру в клубе первой лиги "Маарду".
36-летний защитник Дмитрий Круглов продолжит карьеру в клубе первой лиги "Маарду".
Ранее Круглов выступал в различных клубах Эстонии, России и Азербайджана. За сборную Эстонии Круглов сыграл 115 матчей.
В минувшем сезоне Круглов провел в составе "Левадии" 22 матча, в которых забил 3 мяча и сделал 7 результативных передач. Опытный защитник надеялся продлить контракт с бело-зелеными. В начале января он тренировался с "Левадией", но не дождался предложения и покинул клуб.
В прошлом сезоне "Маарду" финишировал вторым в первой лиге чемпионата Эстонии, лишь на очко отстав от пярнуского "Вапруса". В переходных матчах маардусцы уступили "Курессааре".
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Бернард Хопкинс: «Уайлдер может снова стать чемпионом мира»
Заправлять бак «до полного» или по 10‑15 литров? Ответ вас удивит
Раскрыт самый первый симптом коронавируса
Лукашенко остался без ЧМ. Почему и где будут играть в хоккей