Криштиану Роналду инфицирован коронавирусом
Португальский нападающий туринского ”Ювентуса” Криштиану Роналду заразился коронавирусом, сообщает championat.com со ссылкой на A Bola.
Португальский нападающий туринского ”Ювентуса” Криштиану Роналду заразился коронавирусом, сообщает championat.com со ссылкой на A Bola.
По данным источника, футболист переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо. Впрочем, из-за заражения форвард пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Швеции (14 октября).
Роналду перешёл в ”Ювентус” летом 2017 года из мадридского ”Реала”. Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в двух матчах чемпионата Италии (два — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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