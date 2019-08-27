"Краснодар" проиграл грекам и вылетел из Лиги чемпионов

В поединке недельной давности краснодарцы провалили концовку встречи и потерпели сокрушительное поражение - 0:4. Чтобы выйти в групповой турнир Лиги чемпионов, российскому клубу надо было забивать пять безответных поединок.

Искра надежда у болельщиков южан вспыхнула на 11-й минуте, когда "Краснодар" открыл счет. Но уже через секунд ее сменило разочарование: начав игру с центра поля, гости восстановили равновесие - 1:1.

Окончательный результат был установлен во втором тайме. "Краснодар" продолжит выступление в групповом турнире Лиги Европы.

Лига чемпионов (раунд плей-офф)

Краснодар (Россия) - Олимпиакос (Греция) 0:4 и 1:2

Русенборг (Норвегия) - Динамо З (Хорватия) 0:2 и 1:1

Црвена Звезда (Сербия) - Янг Бойз (Швейцария) 2:2 и 1:1