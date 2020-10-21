"Краснодар" не смог обыграть "Ренн" в Лиге чемпионов

Во французско-русском матче борьбы было много, а толку — мало. Распечатать ворота удалось "Ренну" только на 56-й минуте, да и то с пенальти. Но уже через три минуты "быки" сравняли, отличился Рамирез. Во втором матче группы E "Челси" и "Севилья" вообще голов не забили — 0:0.

Соперники "Зенита" по группе F устроили настоящий триллер в Риме — местный "Лацио" выиграл у дортмундской "Боруссии" со счетом 3:1. Положение клуба с берегов Невы максимально усложнилось.

В главном матче дня, благодаря голу Рэшфорда на 87-й минуте, "Манчестер Юнайтед" сумел добыть гостевую победу в Париже у "Пари Сен-Жермен". 2:1 и англичане начинают турнир за здравие.

Из других матчей отметим уверенную победу "Барселоны" над венгерским "Ференцварошем" — 5:1.

В среду игровой день продолжится, состоится еще 8 матчей. Особое внимание следует уделить группе А, где московский "Локомотив" сыграет в гостях с "Зальцбургом", а действующие обладатели трофея Лиги чемпионов из Мюнхена примут у себя мадридский "Атлетико".