30.10.2020, 22:35

"Космос" успешно стартовал в чемпионате Эстонии по футзалу


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SJML: Narva United - Anži (2:3)
SaalijalgpallFoto: Sergei Stepanov, NPA

В матче открытия чемпионата Эстонии по футзалу таллиннский Космос" победил в гостях тартуский "Равенс" - 4:3 (2:0).

Гости удачно начали матч. В первом тайме дважды отличился Никита Черней. Сразу же после перерыва хозяева паркета, благодаря двум точным ударом Темари Нуума, восстановили равновесие - 2:2. Судьбу матча решил более высокий класс игроков "Космоса".

Остальные матчи первого тура пройдут 31 октября - 2 ноября. Чемпион страны "СМС Раха" защиту чемпионского титула начнет поединком с "Динамо" (Румму).

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