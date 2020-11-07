"Космос" и "СМС Раха" выиграли с двузначным счетом

Сыграны матчи второго тура чемпионата Эстонии по футзалу. Действующий чемпион "СМС Раха" победил на своей площадке силламяэский "Силмет" - 10:1 (3:0). У победителей трижды отличился Артур Быстров, гости смогли размочить счет на последней минуте матча.
В другом поединке субботнего дня "Космос" разгромил в Кохила руммуское "Динамо" - 13:1 (6:1). Четыре мяча в этой встрече забил Евгений Скамницкий.
"СМС Раха" и "Космос" лидируют в чемпионате Эстонии, набрав по 6 очков. Шанс догнать эти клубы имеет "Нарва Юнайтед", которая в заключительном матче тура сыграет 8 ноября в гостях против тартуского "Максимума".
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