"Космос" и "СМС Раха" выиграли с двузначным счетом

В другом поединке субботнего дня "Космос" разгромил в Кохила руммуское "Динамо" - 13:1 (6:1). Четыре мяча в этой встрече забил Евгений Скамницкий.

"СМС Раха" и "Космос" лидируют в чемпионате Эстонии, набрав по 6 очков. Шанс догнать эти клубы имеет "Нарва Юнайтед", которая в заключительном матче тура сыграет 8 ноября в гостях против тартуского "Максимума".