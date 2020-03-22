Коронавирус унес жизнь легендарного президента мадридского "Реала"

"Санс поступил в больницу во вторник, 17 марта, после того, как его состояние ухудшилось после восьмидневной лихорадки", — сообщил один из сыновей экс-президента "Реала".
В больнице Санс прошел тест на Covid-19, который дал положительный результат. Через день состояние его здоровья ухудшилось, а 21 марта наступила смерть.
Лоренцо Санс занимал пост президента "Реала" с 1995 по 2000 годы. Под его управлением клуб выиграл две Лиги чемпионов и один раз стал чемпионом Испании по футболу.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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