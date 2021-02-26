Коронавирус сдвинул старт футбольного сезона в Эстонии. На изоляции 13 человек

Футбольный сезон в Эстонии по традиции открывается матчем за Суперкубок. Первоначально поединок "Флора" - "Пайде" был запланирован на 28 февраля, но из-за коронавирусного случая в рядах флорасцев матч перенесен на 5 марта.
Соответственно сдвинулось и расписание первого тура чемпионата Эстонии, который должен был стартовать 5 марта.
В настоящий момент из-за коронавирусных ограничений на изоляции находятся 13 игроков "Флоры", "Левадии", нарвского "Транса", вильяндиского "Тулевика" и "Курессааре".
Чемпионат Эстонии откроется 6 марта поединком "Калью" - "Тулевик". В этот же день тартуская "Таммека" сыграет дома с нарвитянами.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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