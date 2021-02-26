26.02.2021, 21:45

Коронавирус сдвинул старт футбольного сезона в Эстонии. На изоляции 13 человек

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Jalgpall Tallinna JK Legion vs FCI Levadia
JalgpallFoto: Jaanus Lensment

Футбольный сезон в Эстонии по традиции открывается матчем за Суперкубок. Первоначально поединок "Флора" - "Пайде" был запланирован на 28 февраля, но из-за коронавирусного случая в рядах флорасцев матч перенесен на 5 марта.

Соответственно сдвинулось и расписание первого тура чемпионата Эстонии, который должен был стартовать 5 марта.

В настоящий момент из-за коронавирусных ограничений на изоляции находятся 13 игроков "Флоры", "Левадии", нарвского "Транса", вильяндиского "Тулевика" и "Курессааре".

Чемпионат Эстонии откроется 6 марта поединком "Калью" - "Тулевик". В этот же день тартуская "Таммека" сыграет дома с нарвитянами.

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