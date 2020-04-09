Коронавирус сделал свое дело. УЕФА может отобрать Евро у двух городов

По информации Daily Mail, УЕФА уже приступил к обсуждению этого вопроса. Футбольные власти Италии и Испании – в этих странах зафиксированы самые мощные вспышки распространения коронавируса в Европе – выразили сомнения в способности принять матчи финального турнира.

В Италии (там погибли от коронавируса 17 700 человек) матчи чемпионата Европы должны были пройти в Риме, в Испании (15 200 летальных исходов) поединки планировалось провести в Бильбао.

УЕФА перенес чемпионат Европы на июнь-июль 2021 года, однако 10 стадионов, на которых планировалось сыграть матчи, уже заняты - ранее на них были забронированы другие мероприятия, не связанные с футболом.

На публикацию британского издания УЕФА отреагировал следующим образом: официально календарь перенесенного на 2021 год чемпионата Европы еще не утвержден - переговоры ведутся со всеми 12 городами, в которых должны пройти матчи чемпионата Европы.

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