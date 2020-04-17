17.04.2020, 15:30
Коронавирус не щадит никого. Два чемпиона мира скончались за несколько дней
Тяжелый удар получил английский футбол. С интервалом в несколько дней скончались два победителя чемпионата мира 1966 года.
Тяжелый удар получил английский футбол. С интервалом в несколько дней скончались два победителя чемпионата мира 1966 года.
Бывший футболист сборной Англии и "Лидса" Норман Хантер умер в возрасте 76 лет из-за коронавируса.
В Великобритании выявлено 103 000 случая заражения коронавирусом. От опасной инфекции скончались 13 729 человек.
Ранее на 79-м году жизни после тяжелой болезни скончался вратарь Питер Бонетти, 20 лет выступавший за "Челси".
Оба игрока на домашнем чемпионате мира не провели ни одного матча, но позже им были вручены золотые медали.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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