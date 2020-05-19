19.05.2020, 08:10

Коронавирус накрывает российский футбол. Заражения в трех клубах


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Константин Плиев (слева) борется за мяч
Константин Плиев (слева) борется за мячФото: АГН Москва/Global Look Press

Стоило Российской премьер-лиге в конце минувшей недели обозначить дату возобновления футбольного сезона, как сразу три клуба сообщили о заражении игроков коронавирусом.

Первый случай был зафиксирован в московском "Локомотиве" - коронавирус был диагностирован у перуанца Джефферсона Фаофана.

Через день неприятное известие пришло из лагеря казанского "Рубина" - положительный тест сдал во Владикавказе защитник Константин Плиев.

Прошел еще один день и стало известно о трех положительных тестах в московском "Динамо". По информации Sport24, заразились вратарь Дэвид Сангаре, защитник Роман Евгеньев и нападающий Сильвестр Игбун.

Ранее на сайте московского клуба появилась информация о выявлении коронавирусной инфекции у председателя совета директоров "Динамо" Юрия Соловьева.

Чемпионат России по футболу должен возобновиться после перерыва 21 июня.

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