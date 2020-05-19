Коронавирус накрывает российский футбол. Заражения в трех клубах
Стоило Российской премьер-лиге в конце минувшей недели обозначить дату возобновления футбольного сезона, как сразу три клуба сообщили о заражении игроков коронавирусом.
Стоило Российской премьер-лиге в конце минувшей недели обозначить дату возобновления футбольного сезона, как сразу три клуба сообщили о заражении игроков коронавирусом.
Первый случай был зафиксирован в московском "Локомотиве" - коронавирус был диагностирован у перуанца Джефферсона Фаофана.
Через день неприятное известие пришло из лагеря казанского "Рубина" - положительный тест сдал во Владикавказе защитник Константин Плиев.
Прошел еще один день и стало известно о трех положительных тестах в московском "Динамо". По информации Sport24, заразились вратарь Дэвид Сангаре, защитник Роман Евгеньев и нападающий Сильвестр Игбун.
Ранее на сайте московского клуба появилась информация о выявлении коронавирусной инфекции у председателя совета директоров "Динамо" Юрия Соловьева.
Чемпионат России по футболу должен возобновиться после перерыва 21 июня.
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