Коронавирус накрыл команду Карпина: 6 зараженных, 42 человека на карантине

Положительные тест на COVID-19 сдали Роман Еременко, Хорен Байрамян, Ивелин Попов, Арсений Логашов, Деннис Хаджикадунич и Матиас Норманн, сообщают российские СМИ.

"Ростов ушел на карантин

Поскольку они контактировали с партнерами по команде и персоналом, то сразу 42 футболиста и сотрудника "Ростова" отправились на 14-дневный карантин. За этот период, помимо поединка с "Сочи", футболисты с берегов Дона должны сыграть дома еще с тульским "Арсеналом" (27 июня) и "Краснодаром" (1 июля).

Переносить эти поединки на другой срок просто некуда, поскольку календарь оставшихся игр очень плотный, а в августе должен стартовать новый сезон.

Прощай, Лига чемпионов?

До матча ростовчан с "Сочи" остаются сутки, но Российская премьер-лига пока так и не приняла решение по этому поединку.

"Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице. Массовое заражение коронавирусом произошло из-за несоблюдения мер предосторожности футболистами. "Ростову" грозят технические поражения и непопадание в Лигу чемпионов. По итогам сезона право выступления в ней получат три российских клуба.

В чемпионате России уверенно лидирует "Зенит". Первый поединок после коронавирусной паузы питерцы проведут 20 июня в гостях с ЦСКА.