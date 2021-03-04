Корона делает свое дело. Старт чемпионата Эстонии по футболу перенесен

Запланированные матчи чемпионата Эстонии "Таммека" - "Транс" (6 марта) и "Левадия" - Курессааре" (7 марта) перенесены на более поздний срок из-за положительных тестов на Covid-19 у игроков нарвской и сааремаской команд.

Ранее был перенесен матч с участием "Калью", поскольку аналогичные проблемы возникли у вильяндиского "Тулевика".

Стартовый поединок в "Премиум-лиге" пройдет 9 марта, когда серебряный призер прошлогоднего первенства "Пайде" сразится в Лиллекюла с амбициозным "Легионом".

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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