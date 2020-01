Коплиский футболист покоряет Америку: Эрик Сорга переезжает в США — зарплата, нефутбольная страна и конкуренция с Руни

Эрик, как дела?

Отлично!

Начнем с главного — почему США?

Были предложения из европейских команд, на самый перспективный вариант был именно от ”Ди Си Юнайтед”.

Что для тебя было важно при выборе клуба?

Игровое время, условия, комфорт — квартира, машина. В Европе таких условий не предлагали.

Тебе там дадут квартиру и машину?

Да. Нужно же как-то передвигаться по городу, ездить на стадион, на базу. На метро не хочется.

Но ведь Америка — нефутбольная страна.

Все так думают, но, например, на матчи моей команды в среднем ходят 18 000 человек (на игры ”Флоры” около 700). Когда столько людей приходят смотреть футбол, это совершенно другая атмосфера. 200 человек на наших стадионах — очень мало.

Когда улетаешь?

15 или 16 января. Первая игра будет 29 февраля.

Ты один летишь?

Нет, скорее всего, сразу с девушкой. Будем вместе.

