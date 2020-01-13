Коплиский футболист покоряет Америку: Эрик Сорга переезжает в США — зарплата, нефутбольная страна и конкуренция с Руни

Футболист Эрик Сорга (20) перешел в американский клуб "Ди Си Юнайтед". Пока он еще не уехал в Вашингтон заменять Уэйна Руни, Эрик успел дать интервью RusDelfi. Мы поговорили про трансфер, зарплату и подвели итоги крайне успешного года: 31 гол в 34 играх за "Флору", дебют и сразу первый гол в сборной Эстонии.
Эрик, как дела?
Отлично!
Начнем с главного — почему США?
Были предложения из европейских команд, на самый перспективный вариант был именно от ”Ди Си Юнайтед”.
Что для тебя было важно при выборе клуба?
Игровое время, условия, комфорт — квартира, машина. В Европе таких условий не предлагали.
Тебе там дадут квартиру и машину?
Да. Нужно же как-то передвигаться по городу, ездить на стадион, на базу. На метро не хочется.
Но ведь Америка — нефутбольная страна.
Все так думают, но, например, на матчи моей команды в среднем ходят 18 000 человек (на игры ”Флоры” около 700). Когда столько людей приходят смотреть футбол, это совершенно другая атмосфера. 200 человек на наших стадионах — очень мало.
Объясни, в какой команде ты будешь играть — в основной ”Ди Си Юнайтед” или в дубле — ”Лаундон Юнайтед”.
Многие думают, что я буду играть в дубле. Но — это не так. Первая команда не смогла подписать меня из-за лимита на легионеров, там чисто юридический вопрос. Поэтому они меня оформили через дубль, как я приеду, то сразу буду играть и тренироваться в основной команде.
Говорят, зарплата будет 200 000 долларов в год (16 600 в месяц без вычета налогов), примерно так?
Да.
Какие еще были варианты?
Я точно знаю, что были предложения из Португалии — ”Брага”, Голландия — ”Херенвен”, там предлагали аренду на полгода с правом выкупа, был заинтересован ”Фейеноорд”, но конкретных предложений они не делали. Еще Польша — ”Висла Краков”, но там поменялся тренер и предложение отпало. Швеция — ”АИК”.
Тебя наверняка отговаривали от переезда в США.
Родители рассматривали этот вариант как последний — если не будет других предложений. Так как они не хотели, чтобы я жил так далеко. Им будет тяжело приезжать ко мне, но я буду приезжать на игры за сборную, они тоже, думаю, несколько раз прилетят посмотреть, как я живу.
Английский язык хорошо знаешь?
Да, проблем в команде с этим не будет. Мне очень нравится этот язык. На нем говорит весь мир. Я сам учу через различные приложения. Некоторые фильмы Netflix смотрю на английском.
Ты знаешь что-то про Вашингтон, город откуда "Ди Си Юнайтед"?
Знаю, что это столица Соединенных штатов, там живет президент, есть Белый дом. В каком городе жить — для меня не так важно. Клуб и условия — самое главное.
Почему еще на один сезон не остался во "Флоре"?
Никто не знает, как было бы. Неизвестно, провел бы я такой же сезон, как этот. Любая травма и предложение сразу аннулируется. Это риск. Я не стал рисковать.
Кому лень читать и кто хочет узнать все подробности, услышать, как Эрик развернуто отвечает на вопросы, то вы можете послушать аудиозапись интервью (подкаст):
Сезон 2019 года — решающий
Опиши свой обычный день в Таллинне.
Просыпаюсь в 9-10 утра, тренировка в 11:30. Сбор за 45 минут до начала. Кто-то приходит раньше, завтракает там, я приходил ровно в 10:45. Тренировка заканчивается, мы обедаем на базе, кто хочет — на вторую тренировку, но я так редко делал. Я хожу в MyFitness, занимаюсь по своей программе. Если не иду на вторую тренировку, то прихожу домой, играю в Playstation, гуляю с девушкой, смотрю кино.
Этот год был ключевым для тебя: победа в чемпионате, вызов в сборную, 31 мяч в 34 играх и еще много чего. Что изменилось в твоей жизни в 2019 году?
Прибавилась популярность. После каждой игры подходят, фотографируются. В магазинах узнают. Это прикольно.
Квартира, машина?
Квартиру купил. Машину купил. Живу в Копли, там, где родился. Я чувствую себя там комфортно. Родственники рядом, до стадиона ”Флоры” 10 минут, все близко.
Какая у тебя машина?
Одна старенькая — Volkswagen 2003 года и вторая — Ford 2010 года. Водительские права получил в августе, до этого ездил на автобусе и такси.
За дкабрь прибавилось 4000 человек. За последние дни еще 2000 подписалось, после перехода в новый клуб. Думаю, будет еще больше, когда туда приеду.
Пишут что-то?
Да, желают удачи, приветствуют.
Вчера финал Лиги Чемпионов и FIFA, сегодня игра
Каково играть против Ван Дейка, Вейналдума, Де Йонга?
Когда был матч в Эстонии, они давали нам играть. Не было такого, что они все перекрыли. Мы могли сами создавать, придумывать. Конечно, против Ван Дейка тяжело играть, он высокий, не было смысла на меня навешивать, мы старались играть низом, контролировать мяч. Нужно было выходить через быстрые атаки.
Ты волновался? Еще вроде бы вчера играешь за них в FIFA, а теперь против них на поле.
Первый матч — было волнительно. В гостях уже не так волнительно, возможно, привык после Еврокубков и игр за сборную, когда на тебя смотрят 40 000 человек.
А игры против ”Айнтрахта” — какие эмоции были до и после.
Все началось за тур до этого, когда мы играли против сербской команды ”Раднички Ниш”. Дома выиграли 2:0, вторую сыграли вничью 2:2. Это был первый раз, когда ”Флора” прошла дальше, в следующую стадию. Мы смогли это сделать. Потом попали на ”Айнтрахт”, волна пошла, мы были мотивированы. Поэтому здесь сыграли хорошо, на выезде тоже. Все ожидали 0:5, 0:6, а в итоге мы дали им по зубам, и их фанаты в Германии нам аплодировали.
У вас собралась классная команда, как вы общаетесь в коллективе?
Все друг друга подстегивают, постоянно шутят, очень дружный коллектив. Если бы все сидели в телефонах и никто не разговаривал — было бы скучно.
Какая была роль Константина Васильева?
У него как и у капитана Герта Камса — они всегда подсказывали, помогали, мотивировали, говорили, как надо. Например, не бежать в атаку при 1:0. Собирали нас, чтобы устроить командный вечер.
Он говорил, что над ним никто не шутит.
Да, над ним никто не осмеливался пошутить. Если над Камсом эстоноговорящие ребята могли пошутить, то мы над Васильевым — нет, вообще никто, не хотели этого делать.
Назови три лучших игрока 2019 года в Чемпионате Эстонии.
Какая у тебя цель в США? Ты подписал контракт на три года. Сколько там планируешь играть?
Для начала надо прийти в команду. Закрепиться. Если все будет хорошо идти, то, может, через год уже уеду. Я хочу показать себя, потом двигаться дальше. Год уйдет на адаптацию, а второй сезон уже самый ключевой.
Там играл Уэйн Руни, он за сезон забил 11 мячей. Моя цель — забить больше.
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