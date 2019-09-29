29.09.2019, 19:43

Кононов уволен с поста тренера московского ”Спартака” за четыре поражения подряд

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rus.delfi.ee
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Олег Кононов
Олег КононовФото: Scanpix

Как сообщается на сайте клуба, временным исполняющим обязанности главного тренера станет Сергей Кузнецов.

29 сентября ”Спартак” в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу принимал на своем поле ”Оренбург” и проиграл со счетом 1:2. Для команды Олега Кононова это поражение стало четвертым подряд в Российской премьер-лиге.

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