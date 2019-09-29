29.09.2019, 19:43
Кононов уволен с поста тренера московского ”Спартака” за четыре поражения подряд(3)
Как сообщается на сайте клуба, временным исполняющим обязанности главного тренера станет Сергей Кузнецов.
Как сообщается на сайте клуба, временным исполняющим обязанности главного тренера станет Сергей Кузнецов.
29 сентября ”Спартак” в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу принимал на своем поле ”Оренбург” и проиграл со счетом 1:2. Для команды Олега Кононова это поражение стало четвертым подряд в Российской премьер-лиге.
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