27.05.2020, 13:40

Кому улыбнется жребий в полуфинале Кубка Эстонии?


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JALGPALLI TIPNERI KARIKAVÕISTLUSE FINAAL
JALGPALLI TIPNERI KARIKAVÕISTLUSE FINAALFoto: Tiit Tamme, Õhtuleht

28 мая пройдет жеребьевка полуфинальных пар Кубка Эстонии по футболу.

Борьбу за почетный трофей продолжают действующий обладатель Кубка Эстонии нарвский "Транс", чемпион страны "Флора", таллиннский "Калев" и клуб первой лиги "Эльва".

Полуфиналы Кубка Эстонии будут сыграны 20 июня (матчи пройдут без зрителей). Финальный поединок пройдет 4 июля на "А Ле Кок Арене".

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