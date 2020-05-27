27.05.2020, 13:40
Кому улыбнется жребий в полуфинале Кубка Эстонии?
28 мая пройдет жеребьевка полуфинальных пар Кубка Эстонии по футболу.
28 мая пройдет жеребьевка полуфинальных пар Кубка Эстонии по футболу.
Борьбу за почетный трофей продолжают действующий обладатель Кубка Эстонии нарвский "Транс", чемпион страны "Флора", таллиннский "Калев" и клуб первой лиги "Эльва".
Полуфиналы Кубка Эстонии будут сыграны 20 июня (матчи пройдут без зрителей). Финальный поединок пройдет 4 июля на "А Ле Кок Арене".
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