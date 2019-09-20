Кокорину отказано в участии в чемпионате России по футболу



”Мало того что он (Кокорин) год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания), так теперь его решили еще на 5 месяцев оставить без футбола”, — написал Семак.

Согласно сведениям sports.ru со ссылкой на РФС, Кокорину отказали, поскольку документы для регистрации подали вне регистрационного периода. Кокорин может быть зарегистрирован в ближайший регистрационный период. Зимнее трансферное окно откроется 22 января 2020 года и продлится до 21 февраля.