Кокорину отказано в участии в чемпионате России по футболу

Российский футбольный союз отказался зарегистрировать футболиста ”Зенита” Александра Кокорина для участия в чемпионате России по футболу. Об этом в инстаграме сообщил главный тренер ”Зенита” Сергей Семак.
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Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти,на сей раз раз футбольной, за решение ”отказать в регистрации” Кокорину А. заниматься его работой. Мало того что он год провёл за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания🤷♂️)….так теперь его решили ещё на 5 месяцев оставить без футбола…Все справедливо, закон существует для людей👏👏👏. Оказывается Саша опасен не только для общества,но и для футбола😱😱😱…На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавших это решение.👏👏👏
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”Мало того что он (Кокорин) год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания), так теперь его решили еще на 5 месяцев оставить без футбола”, — написал Семак.
Согласно сведениям sports.ru со ссылкой на РФС, Кокорину отказали, поскольку документы для регистрации подали вне регистрационного периода. Кокорин может быть зарегистрирован в ближайший регистрационный период. Зимнее трансферное окно откроется 22 января 2020 года и продлится до 21 февраля.
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