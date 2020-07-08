Кокорин сыграет против "Зенита". Поединок завершится вничью?
Футболисты "Зенита" первый матч в ранге чемпиона России проведут на "Газпром-Арене" против "Сочи" (начало в 18:00).
Футболисты "Зенита" первый матч в ранге чемпиона России проведут на "Газпром-Арене" против "Сочи" (начало в 18:00).
За черноморскую команду, которая занимает 11-е место в турнирной таблице и находится в трех очках от зоны вылета, выступают в общей сложности 9 игроков "Зенита". Хозяева поля выйдут в полуэкспериментальном составе. Поэтому исход в этом поединке предсказать сложно.
Кокорин сыграет против "Зенита"
В стартовом составе гостей выйдет на поле Александр Кокорин. За "Сочи" он выступает как арендованный игрок, а права на него принадлежат "Зениту".
В российских СМИ сообщалось, что форвард может выйти на поле в предстоящем матче, если "Сочи" заплатит "Зениту" компенсацию в размере 40 млн рублей (примерно 500 000 евро). Для крупного предпринимателя Бориса Ротенберга, который владеет сочинской командой, вполне посильная сумма, но с газпромовскими генералами он мог договориться и без привлечения финансовых ресурсов.
Напомним, что минувшей зимой Кокорин долгое время не хотел переходить в "Сочи". Стороны все же сумели договориться, однако после этой истории нападающий неоднократно говорил об обиде на руководство "Зенита".
По окончании матча "Зениту" вручат чемпионский кубок и состоится чествование победителей чемпионата России.
Аутсайдеры побеждают фаворитов
До финиша чемпионата России командам осталось провести по три-четыре матча. На два оставшихся места в Лиге чемпионов претендуют четыре команды - "Локомотив", "Краснодар", "Ростов" и ЦСКА.
Упорная борьба развернулась и в нижней части турнирной таблицы. Под занавес сезона аутсайдеры удивляют неожиданными победами над фаворитами.
Хуже всех ситуация у "Оренбурга". В газпромовском проекте произошла вспышка коронавируса и команда получила два технических поражения. В очередном туре "Оренбург" принимает дома ЦСКА. Ситуацию усугубляет жаркая погода, установившаяся в Предуралье. В день матча в Оренбурге ожидается 33 градуса тепла. По этой причине начало поединка было сдвинуто на более позднее время.
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