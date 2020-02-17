Кокорин присоединился к "Сочи". Он будет получать почти 30 000 евро в месяц

По информации издания, весеннюю часть сезона Кокорин на правах аренды проведет в команде, занимающей последнее место в чемпионате России. Также стало известно, что форвард будет зарабатывать в ”Сочи” около 2 млн рублей в месяц (29 000 евро).

Футбольный клуб "Сочи" принадлежит олигарху Борису Ротенбергу.

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