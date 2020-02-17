17.02.2020, 16:10

Кокорин присоединился к "Сочи". Он будет получать почти 30 000 евро в месяц


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Александр Кокорин
Александр КокоринФото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающий Александр Кокорин, отбывший срок за нападение, все-таки не вернется в состав "Зенита", а отправится в "Сочи", сообщает Sports.ru.

По информации издания, весеннюю часть сезона Кокорин на правах аренды проведет в команде, занимающей последнее место в чемпионате России. Также стало известно, что форвард будет зарабатывать в ”Сочи” около 2 млн рублей в месяц (29 000 евро).

Футбольный клуб "Сочи" принадлежит олигарху Борису Ротенбергу.

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