Кокорин нашел новый клуб. Он будет получать в 125 раз больше, чем в "Зените"

Кирилл Логинов, агент и отчим футболиста, подтвердил "Фонтанке" переход нападающего на правах аренды до конца текущего сезона. Сторонам удалось уладить разногласия и добиться мирного решения затянувшейся истории.

Ротенберг уговорил Кокорина

Покинуть "Зенит" Кокорин согласился после встречи с крупным бизнесменом Борисом Ротенбергом, который владеет сочинским клубом.

В "Сочи" Кокорин будет получать 2 млн рублей в месяц (примерно 29 000 евро). Это в 125 раз больше, чем в "Зените", где в последнее время он получал 16 000 рублей - минимально возможную по закону зарплату в Петербурге.

"Сочи" на последнем месте

21 января "Сочи" объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца сезона текущего сезона. Сам футболист долгое время категорически отказывался переходить в южный клуб и был сослан за свою строптивость в "Зенит-2".

Дружок Кокорина по криминальной истории с двумя драками в центре Москвы Павел Мамаев продолжает карьеру в "Ростове".

В чемпионате России "Сочи" занимает последнее 16-е место, набрав лишь 15 очков. От ближайшего конкурента сочинцы отстают на 3 очка. Чемпионат России по футболу возобновится 29 февраля.