Кокорин нашел новый клуб. Он будет получать в 125 раз больше, чем в "Зените"(4)
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, освободившийся в прошлом году из тюрьмы, продолжит карьеру в составе аутсайдера российского первенства "Сочи"
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, освободившийся в прошлом году из тюрьмы, продолжит карьеру в составе аутсайдера российского первенства "Сочи"
Кирилл Логинов, агент и отчим футболиста, подтвердил "Фонтанке" переход нападающего на правах аренды до конца текущего сезона. Сторонам удалось уладить разногласия и добиться мирного решения затянувшейся истории.
Ротенберг уговорил Кокорина
Покинуть "Зенит" Кокорин согласился после встречи с крупным бизнесменом Борисом Ротенбергом, который владеет сочинским клубом.
В "Сочи" Кокорин будет получать 2 млн рублей в месяц (примерно 29 000 евро). Это в 125 раз больше, чем в "Зените", где в последнее время он получал 16 000 рублей - минимально возможную по закону зарплату в Петербурге.
"Сочи" на последнем месте
21 января "Сочи" объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца сезона текущего сезона. Сам футболист долгое время категорически отказывался переходить в южный клуб и был сослан за свою строптивость в "Зенит-2".
Дружок Кокорина по криминальной истории с двумя драками в центре Москвы Павел Мамаев продолжает карьеру в "Ростове".
В чемпионате России "Сочи" занимает последнее 16-е место, набрав лишь 15 очков. От ближайшего конкурента сочинцы отстают на 3 очка. Чемпионат России по футболу возобновится 29 февраля.
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