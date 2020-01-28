Кокорин играет в "Зените" за 300 евро?! Даже в нарвском "Трансе" платят больше

"Кокорин после тюрьмы переподписал контракт с "Зенитом". Существует такая информация, которая не официальная, но и не была опровергнута: когда Кокорин перешел в "Зенит", он получал в год 5 миллионов то ли долларов, то ли евро.

После тюрьмы Кокорин готов был играть бесплатно

Вы помните, Кокорин после тюрьмы говорил, что он готов играть бесплатно? Но совсем бесплатно нельзя по закону. Кокорин сейчас получает 20 тысяч рублей по контракту, я точно знаю. 20 тысяч рублей!" – сказал Уткин на YouTube-канале "Эхо Спорт".

20 000 рублей - примерно 300 евро. Летом прошлого года футболист "Флоры" Власий Синявский в одном из интервью отметил, что средняя зарплата игроков в чемпионате Эстонии примерно 1100-1200 евро.

Миллер и Ротенберг решили судьбу форварда?

Кокорин выступает за "Зенит" с января 2016 года. В октябре 2018 года футболиста арестовали за участие в двух драках в центре Москвы. Во время пребывания в тюрьме контракт форварда с клубом истек.

В сентябре 2019 года он вышел на свободу и заключил с "Зенитом" соглашение до конца текущего сезона. На прошлой неделе его арендовал "Сочи", но Кокорин отказывается менять команду.

Тренер питерцев Сергей Семак не хочет терять игрока. Вопрос об аренде Кокорина в ряды аутсайдера "Сочи", похоже, порешали первые лица клубов - глава "Газпрома" Алексей Миллер и миллиардер Борис Ротенберг, занимающийся возрождением сочинского футбола.