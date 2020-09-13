Кокорин дебютировал в "Спартаке", но не помог своей команде в матче против ЦСКА
В Москве состоялось самое принципиальное дерби чемпионата России по футболу. ЦСКА дома обыграл "Спартак" 3:1.
В Москве состоялось самое принципиальное дерби чемпионата России по футболу. ЦСКА дома обыграл "Спартак" 3:1.
Матч был отмечен большим количеством голевых моментов, а также дебютом Александра Кокорина, который перешел из "Зенита" в стан "Спартака". Форвард появился на поле на 56-й минуте матче, однако не помог своей новой команде — ЦСКА победил, пропустив первым. Не самый удачный матч провел голкипер красно-белых Александр Максименко.
Это поражение оставило "Спартак" на втором месте в турнирной таблице. Лидером чемпионата России является "Сочи", однако действующий чемпион — питерский "Зенит" может вернуть себе первую строчку уже в понедельник. Для этого команде из Санкт-Петербурга нужно обыграть "Арсенал".
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ЦСКА — Спартак 3:1 (2:1, 1:0)
13 сентября, 19.00, ”ВЭБ Арена”
Голы:
0:1 — 11 Понсе, 1:1 — 30 Магнуссон, 2:1 — 45 Влашич, 3:1 — 90 Эджуке.
ЦСКА — Акинфеев, Карпов, Магнуссон, Фернандес, Тикнизян (Зайнутдинов, 64), Обляков, Кучаев (Бийол, 83), Марадишвили, Влашич (Бистрович, 88), Щенников, Чалов (Эджуке, 64).
Спартак — Максименко, Джикия, Жиго, Маслов, Айртон, Крал, Зобнин, Умяров (Урунов, 77), Бакаев (Кокорин, 56), Ларссон, Понсе (Соболев, 56).
Предупреждения:
Карпов (1), Маслов (29), Айртон (34), Соболев (58), Урунов (90), Магнуссон (90), Щенников (90).
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