Клуб Рагнара Клавана выиграл и взлетел на пятое место

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Ragnar Klavan Foto: Massimiliano Ferraro, ZUMAPRESS.com/Scanpix

"Кальяри" победил "Дженоа" со счетом 3:1 и борется за место в еврокубках.