21.09.2019, 12:28

Клуб Рагнара Клавана выиграл и взлетел на пятое место


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Ragnar Klavan
Ragnar KlavanFoto: Massimiliano Ferraro, ZUMAPRESS.com/Scanpix

"Кальяри" победил "Дженоа" со счетом 3:1 и борется за место в еврокубках.

В активе команды с Сардинии 6 очков после четырех туров. Рагнар Клаван остался в запасе "Кальяри".

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