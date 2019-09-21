21.09.2019, 12:28
Клуб Рагнара Клавана выиграл и взлетел на пятое место
"Кальяри" победил "Дженоа" со счетом 3:1 и борется за место в еврокубках.
"Кальяри" победил "Дженоа" со счетом 3:1 и борется за место в еврокубках.
В активе команды с Сардинии 6 очков после четырех туров. Рагнар Клаван остался в запасе "Кальяри".
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