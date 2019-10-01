Клаван отказался играть за сборную Эстонии по личным причинам

В списке 24 игрока. Главная неожиданность - отсутствие в составе капитана сборной Эстонии Рагнара Клавана, выступающего в итальянском "Кальяри".

"Рагнар остался вне состава по личным причинам, - пояснил отсутствие опытного защитника Воолайд. - Разговаривал с ним на прошлой неделе. Он чувствует, что не может помочь команде в полной мере в силу некоторых обстоятельств".

В отборочном цикле чемпионата Европы сборная Эстонии занимает последнее место, проиграв все 5 проведенных матчей.

Состав сборной Эстонии на матчи с Беларусью и Германией

Вратари

Михкель Аксалу (07.11.1984) - Сейняйоки (FIN) 45/0

Сергей Лепметс (05.04.1987) - Левадия 9/0

Матвей Игонен (02.10.1996) - Флора 2/0

Защитники

Тайо Тенисте (31.01.1988) - Бранн (NOR) 74/0

Герт Камс (25.05.1985) - Флора 58/3

Карол Метс (16.05.1993) - AIK (SWE) 58/0

Кен Калласте (31.08.1988) - ГКС (POL) 42/0

Артур Пикк (05.03.1993) - Легница (POL) 34/1

Никита Баранов (19.08.1992) - Алашкерт (ARM) 34/0

Йоонас Тамм (02.02.1992) - Лиллестрем (NOR) 33/3

Мадис Вихманн (05.10.1995) - Сент Джонстон (SCO) 19/0

Мяртен Кууск (05.04.1996) - Флора 1/0