Киевское "Динамо" пробилось в Лигу чемпионов, у Луческу необычный рекорд

Первый поединок соперников, проходивший неделю назад в Бельгии под проливным дождем, "Динамо" выиграло со счетом 2:1.

Луческу установил рекорд

Последний раз киевляне играли в групповом турнире Лиги чемпионов осенью 2016 года. Тогда они заняли последнее место.

Минувшим летом украинский клуб возглавил румынский специалист Мирча Луческу, который ранее 12 лет тренировал донецкий "Шахтер". Правда, отношения между динамовскими ультрас и ветераном тренерского цеха из-за его работы в донецком клубе оставляют желать лучшего.

75-летний Луческу, имеющий недолгий опыт работы в питерском "Зените", установил рекорд, став самым возрастным тренером на групповой стадии Лиги чемпионов.

Сумеет ли "Краснодар" сотворить историю?

В групповой турнир Лиги чемпионов пробился также венгерский "Ференцварош", который тренирует известный в прошлом футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Ребров.

Последние три участника групповой стадии Лиги чемпионов станут известны 30 сентября. Представитель российского футбола "Краснодар" сыграет в гостях с греческим клубом ПАОК. Первая встреча соперников завершилась победой российского клуба со счетом 2:1. Ранее "Краснодар" ни разу не играл в групповом турнире Лиги чемпионов.

Лига чемпионов (плей-офф квалификации)

Динамо К (Украина) - Гент (Бельгия) 2:1 и 3:0

Ференцварош (Венгрия) - Мольде (Норвегия) 3:3 и 0:0

Омония (Кипр) - Олимпиакос (Греция) 0:2 и 0:0