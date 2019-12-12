Киевское "Динамо" и "Краснодар" вылетели из Лиги Европы
Сыграны матчи заключительного тура групповой стадии Лиги Европы. Неудачно сыграли в нем футболисты киевского "Динамо" и "Краснодара".
Сыграны матчи заключительного тура групповой стадии Лиги Европы. Неудачно сыграли в нем футболисты киевского "Динамо" и "Краснодара".
Киевляне на своем поле сыграли вничью с середняком чемпионата Швейцарии "Лугано", уйдя от поражения на последних секундах матча - 1:1 (0:1). Этот результат не позволил украинскому клубу подняться выше третьего места в групповом турнире - киевляне завершили европоход.
Такая же участь постигла "Краснодар", который проиграл в гостях испанскому клубу "Хетафе" - 0:3 (0:1).
На групповой стадии Лиги Европы выступали 6 клубов из бывшего СССР (Россия, Украина, Азербайджан, Казахстан) - ни один из них не сумел выйти в 1/16 турнира.
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