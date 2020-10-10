Кержаков заработал в футболе 30 млн евро и почти все спустил

Весной лучший бомбардир "Зенита" и сборной России сделал честное признание: "Мне ничего не принадлежит. К сожалению, в моей жизни случалось так, что то, что я зарабатывал, уходило по моей же вине. Мне не на что возобновлять бизнес. Я сейчас живу по средствам. Не скажу, что прямо от зарплаты к зарплате, но я не шикую".

Как и где потерял гигантскую часть состояния легенда "Зенита"? Открывал и закрывал рестораны, вкладывался в чужие компании, по совету бывшего партнера по сборной России Ивана Саенко инвестировал 300 млн рублей (10 млн долларов по тогдашнему курсу) в нефтеперерабатывающий завод в Воронежской области, неудачно разводился с женами, платил алименты и много занимался благотворительностью.

Вероятно, у 37-летнего Кержакова есть некая подушка, которая позволяет жить без роскоши чисто на проценты, но ему явно хочется большего.

До ФНЛ Александр тренировал юниорскую сборную России (год назад он привозил ее на товарищеские матчи в Таллинн), получал от РФС 3 млн рублей в год: раньше столько давали наличными за победу над ЦСКА или "Спартаком".

Назначение в "Томь" — попытка запустить полноценную тренерскую карьеру: показать себя перспективным коучем и добраться до грандов РПЛ. В Томске Кержу вряд ли платят сейчас больше 250 000 рублей (менее 3000 евро), зато в Петербурге всерьез говорят, что у Александра есть перспективы возглавить "Зенит". Правда, в такое развитие событий верится с трудом.