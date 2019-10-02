Кержаков привезет российских футболистов в Таллинн

Первая встреча состоится на "Спортлэнд-Арене" 12 октября, повторный поединок пройдет 14 октября.

Главным тренером российской команды является знаменитый форвард "Зенита" и сборной России Александр Кержаков. В тренерский штаб входят также известные российские футболисты Владимир Быстров ("Зенит") и Александр Филимонов ("Спартак").

Юниорскую сборную Эстонии к отборочному турниру чемпионата Европы готовит Индрек Козер. В середине ноября молодые эстонские таланты сыграют с Украиной, Словенией и хозяевами турнира шведами.