02.10.2019, 16:50

Кержаков привезет российских футболистов в Таллинн

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rus.delfi.ee
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Aleksandr Kerzhakov
Aleksandr Kerzhakov Foto: KAI PFAFFENBACH, REUTERS

В рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы юниорская сборная Эстонии (U-19) проведет два матча в Таллинне с российскими сверстниками.

Первая встреча состоится на "Спортлэнд-Арене" 12 октября, повторный поединок пройдет 14 октября.

Главным тренером российской команды является знаменитый форвард "Зенита" и сборной России Александр Кержаков. В тренерский штаб входят также известные российские футболисты Владимир Быстров ("Зенит") и Александр Филимонов ("Спартак").

Юниорскую сборную Эстонии к отборочному турниру чемпионата Европы готовит Индрек Козер. В середине ноября молодые эстонские таланты сыграют с Украиной, Словенией и хозяевами турнира шведами.

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