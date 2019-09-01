"Казнить нельзя помиловать": В Instagram запущен флеш-моб в поддержку Кокорина и Мамаева

"В преддверии суда по УДО Кокорина и Мамаева я сегодня запустил флешмоб "Казнить нельзя помиловать", тем самым призывая суд здраво принимать решение", — сказал Игорь.

Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Заседание пройдет в самой колонии.

Напомним, что Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от 1 год 5 месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до 1 года 6 месяцев колонии (братья Кокорины). Мамаев и Кокорины отбывают наказание в Белгородской области.