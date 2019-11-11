Капитан "Шахтера" расплакался прямо во время матча. Потому что он чернокожий

Во втором тайме бразильский игрок хозяев Тайсон услышал с трибун расистские выкрики и показал болельщикам средний палец. Из-за инцидента арбитру встречи пришлось прервать игру, а сам футболист покинул поле в слезах. После возобновления встречи Тайсону была показана красная карточка.

Mi humilde apoyo a TAISON. Esto es indignante, una vergüenza. Duele que pasen estas cosas. Hay que pararle los pies a esta gente. Pierde los nervios por insultos racistas y termina expulsado.pic.twitter.com/wae9g9T6oj — Carlos Sánchez Blas (@blasradio) November 11, 2019



"Мои слезы были вызваны возмущением, отрицанием происходящего и беспомощностью, я ничего не мог сделать в тот момент." — рассказал сам Тайсон.

Депутат Верховной рады Беленюк заявил, что ему обидно и грустно наблюдать, что в современном украинском обществе есть люди, которые пытаются унизить других.

А в матче "Шахтер" обыграл своих самых принципиальных соперников 1:0.