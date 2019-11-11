11.11.2019, 19:13

Капитан "Шахтера" расплакался прямо во время матча. Потому что он чернокожий

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Капитан "Шахтера" расплакался прямо во время матча. Потому что он чернокожий
Фото: Scanpix

В Украине грянул мощный расистский скандал — в главном матче чемпионата пострадал капитан "Шахтера" Тайсон.

Во втором тайме бразильский игрок хозяев Тайсон услышал с трибун расистские выкрики и показал болельщикам средний палец. Из-за инцидента арбитру встречи пришлось прервать игру, а сам футболист покинул поле в слезах. После возобновления встречи Тайсону была показана красная карточка.


"Мои слезы были вызваны возмущением, отрицанием происходящего и беспомощностью, я ничего не мог сделать в тот момент." — рассказал сам Тайсон.

Депутат Верховной рады Беленюк заявил, что ему обидно и грустно наблюдать, что в современном украинском обществе есть люди, которые пытаются унизить других.

А в матче "Шахтер" обыграл своих самых принципиальных соперников 1:0.

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