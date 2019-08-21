Капитан сборной России сыграет за "СМС-раха" в Лиге чемпионов

- Подготовку к дебюту в Лиге чемпионов мы начали в середине июня, - рассказывает руководитель "СМС-раха" Андрей ГОЛОВИН. - Тренируемся пять раз в неделю. Дважды выезжали на контрольные матчи в Латвию. У серебряного призера национального первенства даугавпилсского "Локомотива" первый поединок мы выиграли со счетом 1:0, во втором сильнее оказались хозяева - 3:5. Затем провели еще два поединка против рижского клуба "Петров" - 3:4 и 6:2. Эти игры наглядно показали, над чем нам надо работать.

- Какие изменения в составе произошли по сравнению с прошлым сезоном?

- В Лиге чемпионов можно заявлять четырех иностранцев. За нас будут играть три украинских легионера - к Александру Сорокину, который выступал в предыдущем сезоне, присоединились Алексей Фетько и Андрей Чуднов. Последнюю вакансию заполнит бывший капитан сборной России Николай Переверзев, трижды становившийся серебряным призером чемпионата Европы. Очень надеемся на его опыт игры в обороне. К сожалению, под вопросом участие в Лиге чемпионов нашего бомбардира Евгения Меркурьева. Для нас это, безусловно, потеря.

- Кто является фаворитом предварительного раунда Лиги чемпионов в Таллинне?

- Выделил бы французский "Тулон" и финнов. Эти команды не скрывают, что рассчитывают в Таллинне занять первое место и выйти в следующий раунд Лиги чемпионов.

- На что может рассчитывать в такой кампании дебютант Лиги чемпионов?

- Мы верим в свои силы и надеемся порадовать наших болельщиков хорошей игрой.