27.09.2019, 01:25

Капитан сборной Никарагуа уличил FIFA в фальсификации голосов за Месси


rus.delfi.ee
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Лионель Месси
Лионель МессиФото: Scanpix

Капитан сборной Никарагуа по футболу Хуан Баррера заявил, что не отдавал свой голос за Лионеля Месси при выборе тройки лучших игроков года по версии FIFA.

FIFA ранее обнародовала пресс-релиз, в котором указано, что Баррера поставил Месси на первое место. Однако сам футболист эту информацию опроверг.


Торжественная церемония вручения ежегодных наград ФИФА прошла в понедельник в Милане в театре "Ла Скала". Приз лучшему игроку года получил Месси (46 баллов), вторым стал защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (38), Роналду (36) — третьим.

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