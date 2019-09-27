27.09.2019, 01:25
Капитан сборной Никарагуа уличил FIFA в фальсификации голосов за Месси
Капитан сборной Никарагуа по футболу Хуан Баррера заявил, что не отдавал свой голос за Лионеля Месси при выборе тройки лучших игроков года по версии FIFA.
Капитан сборной Никарагуа по футболу Хуан Баррера заявил, что не отдавал свой голос за Лионеля Месси при выборе тройки лучших игроков года по версии FIFA.
FIFA ранее обнародовала пресс-релиз, в котором указано, что Баррера поставил Месси на первое место. Однако сам футболист эту информацию опроверг.
🚨🚨🚨 "YO NO VOTÉ A MESSI EN 'THE BEST'".
👉El capitán de la Selección de Nicaragua @juanbarreranica asegura que NO PARTICIPÓ en la elección pero aparece en la lista. (Vía 'La Prensa') pic.twitter.com/o3W5pUwOSE
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 25, 2019
Торжественная церемония вручения ежегодных наград ФИФА прошла в понедельник в Милане в театре "Ла Скала". Приз лучшему игроку года получил Месси (46 баллов), вторым стал защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (38), Роналду (36) — третьим.
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