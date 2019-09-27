Капитан сборной Никарагуа уличил FIFA в фальсификации голосов за Месси

FIFA ранее обнародовала пресс-релиз, в котором указано, что Баррера поставил Месси на первое место. Однако сам футболист эту информацию опроверг.

🚨🚨🚨 "YO NO VOTÉ A MESSI EN 'THE BEST'".

👉El capitán de la Selección de Nicaragua @juanbarreranica asegura que NO PARTICIPÓ en la elección pero aparece en la lista. (Vía 'La Prensa') pic.twitter.com/o3W5pUwOSE

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 25, 2019



Торжественная церемония вручения ежегодных наград ФИФА прошла в понедельник в Милане в театре "Ла Скала". Приз лучшему игроку года получил Месси (46 баллов), вторым стал защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (38), Роналду (36) — третьим.